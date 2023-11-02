Абаскаль в панике: В попытке уйти от критики испанец ненужным матчем рискнул перед дерби

В среду «Спартак» в интересном матче проиграл «Краснодару» в Кубке России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» по итогам матча обращает внимание на решения Гильермо Абаскаля.

В попытке исправиться Абаскаль рискует дерби

Гильермо Абаскаль очень хотел исправиться после поражения от «Факела» в Премьер-лиге. Все скидки на плохое поле в Воронеже не отменили факта, что «красно-белые» проиграли сопернику, которого должны были обыгрывать. Желая реабилитироваться, Абаскаль теперь рискует дерби с «Локомотивом».

Матч против «Краснодара» с турнирной точки зрения не имел для «Спартака» никакого значения. Однако испанец не хотел вновь оказаться в ситуации, как после поражения от «Динамо» в матче, который тоже не был важен для соревнования. В матче против «Краснодара» 90 минут сыграл Александр Соболев, единственный форвард «Спартака». Нападающий сыграл блестяще, но в какой он теперь будет форме в более важном поединке с «Локомотивом» – большой вопрос. То же самое касается Даниила Денисова, другого основного футболиста.

«Спартак» в среду проиграл, но за это поражение с игровой точки зрения Абаскаля критиковать никто не будет. Однако вопрос в том, какими теперь предстанут «красно-белые» в воскресенье. При этом испанец всё равно не избежит критики, ведь так или иначе его подопечные проиграли второй матч подряд.

Всего один эксперимент

Вообще-то матч против «Краснодара» был отличным моментом для экспериментов. Для «Спартака» поединок значения не имел, в отличие от «быков». Это была хорошая возможность для Абаскаля поэкспериментировать, но испанец обошёлся разве что пробой Леона Классена в роли игрока атаки. Это было интересно. Да, номинальный защитник себя не проявил, но в целом попытка выглядела интригующей.

Кто-то может назвать экспериментом затею игры в двух нападающих. Однако в этом смысла было слишком мало. Дело даже не в том, что Мелёшин не прогрессирует. Просто у Абаскаля нет исполнителей, чтобы в каком-то важном матче играть в двух форвардов. Даже странно, куда пропал экспериментаторский дух испанца? Можно вспомнить, что в прошлом сезоне в Кубке наставник пробовал схему с тремя защитниками, чтобы футболисты к ней были готовы, но сейчас этого не было.

Тем обиднее, что испанец так и не дал молодёжи возможности проявить себя. Если уж не в подобных матчах, то когда ещё можно было бы дать шанс Максиму Лайкину, который всё сидит и сидит в запасе?

Абаскаль паникует

По телекартинке видно, что Гильемро Абаскаль совсем не в своей тарелке. Испанца критикуют, команда играет неудачно. Пытаясь добиться сиюминутного результата, он перестраховывается, но это не даёт результата. Абаскаль не смог к матчу против «Краснодара» подойти с холодной головой.

Впереди более серьёзный матч. «Краснодару» можно было проиграть, на турнирную ситуацию это никак не влияло. «Локомотиву» же в ближайшем туре проигрывать нельзя никак. Борьба за тройку в Премьер-лиге идёт очень упорная, а о чемпионстве применительно к «Спартаку» уже и говорить не стоит. Кажется, молодой тренер не очень справляется с ситуацией, и ему никто не может подсказать, чтобы он просто взял себя в руки.

Роман Андреев