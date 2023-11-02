Чавес: «Тяжело тренироваться и играть в холодную погоду»

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес признался, что он пока привыкает к погодным условиям в России.

«Потихоньку я привыкаю к России, к погоде. В матче с «Уралом» было ещё не так холодно. Немного тяжело тренироваться и играть в холодную погоду», — приводит слова Чавеса «Чемпионат».

Напомним, 27-летний Чавес перешёл в «Динамо» минувшим летом из клуба «Пачука». В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести 10 матчей и отметиться в них одной результативной передачей.

Свой ближайший матч динамовцы проведут в понедельник, 6 ноября, против «Сочи». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.