Вячеслав Литвинов: В верховой игре Дзюба топ

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов оценил уровень игры нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«По игре вверху он топ. У «Локо» комбинационной игры я не увидел, всё только на Дзюбу — и сброс. Ни я, ни Дркушич, ни Миладинович ничего не могли с ним поделать», — приводит слова Литвинова Sport24. Литвинов также отметил большой опыт экс-капитана российской сборной, который забирал верховые единоборства без прыжка.

Напомним, что Дзюба выступает за «Локомотив» с начала текущего года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Артём стал автором трёх забитых голов в 11 матчах.