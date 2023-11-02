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Тикнизян: «Любой футболист в каждой игре хочет забивать»

02 Ноября 2023 • 11:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, планирует ли он забить гол в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака».

«Если удастся забить, буду очень благодарен этой возможности. Любой футболист в каждой игре хочет забивать и выигрывать», — рассказал игрок сборной Армении в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что встреча «Локомотива» и «Спартака» пройдёт в воскресенье, 5 ноября, на домашнем поле «железнодорожников». В нынешнем сезоне Тикнизян стал автором шести голов при четырёх результативных передачах в 18 матчах в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян

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