Кордоба: «В «Краснодаре» думают только о чемпионстве»

Центральный форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Есть ли вера в чемпионство в этом году? Нет ничего невозможного, мы работаем от матча к матчу, там уже посмотрим. Конечно, есть такая задача, мы работаем, думаем только об этом», - цитирует колумбийского нападающего ТАСС.

После 13 сыгранных туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 28 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два пункта.