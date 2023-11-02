Представитель Роши: «К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов»

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали об имеющемся интересе ряда клубов к бразильскому футболисту.

«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, он проводит сильный сезон. Зимой мы посмотрим, что будет», — цитирует агентство «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Роша провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

После 13 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой следующий матч «армейцы» проведут 5 ноября против «Пари НН». Начало — в 16:30 по московскому времени.