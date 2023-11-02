Классен: «Спартаку» не хватает Промеса»

Защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался о важности для команды нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Промес - это ключевой игрок. Конечно, нам не хватает его в некоторых моментах. Надеюсь, что скоро вернется», - передает слова Классена ТАСС.

Напомним, что из-за травмы нидерландец пропустил последние поединки против «Факела» и «Краснодара».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел 16 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

Следующий матч «Спартак» проведет против «Локомотива».