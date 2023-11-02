Тикнизян: «На свидании должен платить только мужчина»

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о том, кто должен оплачивать счет на свидании.

«На свидании должен платить только мужчина. Меня так воспитали. Это неотъемлемая часть настоящего мужчины», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что не так давно Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

В текущем сезоне чемпионата России 24-летний защитник провел 12 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. Срок действующего контракта Наира с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.