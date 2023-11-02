Литвинов — о матче с «Челси»: «Видеть вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, уже огромные эмоции»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов, ранее выступавший за «Краснодар», вспомнил об игре против «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Напомним, та игра завершилась уверенной победой лондонской команды со счётом 4:0. Литвинов на поле так и не вышел, проведя всю игру на скамейке запасных.

Литвинов назвал ту встречу очень значимым моментом в своей карьере, отметив, что побоялся обменяться майками с кем-то из игроков «Челси». Особенно россиянин выделил французского защитника Курта Зума.

«До сих пор фото в телефоне храню: заявка на Лигу чемпионов, в запасе Литвинов. Значит, я там был! Видеть-то вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, уже огромные эмоции.

Зума? Да! Как я, только в три раза крупнее, такой здоровый шкаф. Ну куда мне», — приводит слова Литвинова Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов провёл за «Сочи» 13 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.