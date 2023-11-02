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Литвинов — о матче с «Челси»: «Видеть вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, уже огромные эмоции»

02 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов, ранее выступавший за «Краснодар», вспомнил об игре против «Челси» на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Напомним, та игра завершилась уверенной победой лондонской команды со счётом 4:0. Литвинов на поле так и не вышел, проведя всю игру на скамейке запасных.

Литвинов назвал ту встречу очень значимым моментом в своей карьере, отметив, что побоялся обменяться майками с кем-то из игроков «Челси». Особенно россиянин выделил французского защитника Курта Зума.

«До сих пор фото в телефоне храню: заявка на Лигу чемпионов, в запасе Литвинов. Значит, я там был! Видеть-то вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, уже огромные эмоции. 

Зума? Да! Как я, только в три раза крупнее, такой здоровый шкаф. Ну куда мне», — приводит слова Литвинова Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов провёл за «Сочи» 13 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Краснодар Сочи Вячеслав Литвинов ещё теги

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