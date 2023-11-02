Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах в Премьер-лиге и Лионеле Месси, который выиграл «Золотой мяч».

- У «Краснодара» совсем скоро будет два сложных матча – с «Крыльями Советов» и «Зенитом», которые многое решат. Команда готова психологически к этим важным встречам?

- В каждой игре мы пытаемся выжать из себя максимум, чтобы получить три очка. Так же будет и в этих играх. А какой получится результат – скоро увидим.

- Вы считаете, что у «Краснодара» есть чемпионский состав и игра, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место?

- Сейчас у нас хорошо все происходит. Есть результат. Я надеюсь, что мы удержим первое место до конца чемпионата.

- Месси выиграл «Золотой мяч». Вы согласны с таким выбором в этом году?

- Я люблю Месси, но, по-моему, он не особо заслужил эту награду. «Золотой мяч» должен был выиграть Холанн.

Елена Григорьевская