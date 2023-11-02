Тикнизян отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Месси

Защитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на восьмой «Золотой мяч» аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Никак не отношусь к восьмому «Золотому мячу» Месси. За кого болел? Я болел за «Локомотив» и за наши будущие победы. Заслужил ли Месси? Наверное, если получил», - рассказал Наир в интервью журналисту «Чемпионата».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в понедельник, 30 октября, в Париже. Месси занял первое место, опередив норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе.

Напомним, что в минувшем сезоне 36-летний аргентинский нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля была повержена сборная Франции.