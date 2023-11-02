Полузащитник «Краснодара» Сергей Волков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах команды в Премьер-лиге.

- Если говорить про РПЛ, «Зенит» уже практически догнал вашу команду, осталось всего два очка. Не чувствуете нервозности в связи с этим?

- Никакой нервозности нет. Так же готовимся к матчам. Теперь нам предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а потом уже будем готовиться к очной встрече с питерцами. Мы обсуждали с главным тренером, что этот этап самый важный для нас, чтобы наша задача воплотилась в реальность, и нам было более комфортно играть после паузы, надо побеждать.

- Два очка - не слишком маленький задел от «Зенита», который как-то быстро вас догнал?

- До этого и «Зенит» проигрывал, терял очки. В футболе все бывает. Мы тоже не можем побеждать в каждом матче.

- Нет ощущения, что у вашей команды намечается спад, учитывая и то, что перед поражением от ЦСКА вы с трудом выиграли у «Ростова», а затем сыграли вничью с «Балтикой»?

- Не сказал бы, что есть какой-то спад, просто в каких-то моментах не хватает везения. Мы работаем так же, как и до этого. У всех команд бывают неудачи. До этого мы не проигрывали восемнадцать матчей, а сейчас так получилось. Ничего страшного. Если нам суждено выиграть чемпионат, мы его выиграем.

- Можно ли сказать, что у «Краснодара» чемпионский состав?

- Конечно. До ЦСКА у нас была длительная серия без поражений. Мы уверены, что показываем чемпионскую игру.

- То есть у вас нет ощущения, что прыгаете выше головы?

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- Нет. Мы много тренировались, работали над физикой, и это приносит свои результаты.

Елена Григорьевская