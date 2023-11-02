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Тикнизян - о скаутах «Лацио»: «Думаю, они больше не приедут»

02 Ноября 2023 • 11:11 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал информацию о том, что скауты римского «Лацио» просматривали его игру в составе национальной сборной Армении.

«Узнал о скаутах после матча. Честно говоря, ту игру провел не совсем удачно. Думаю, они больше не приедут. Посмотрим», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что скауты посетили матч сборных Армении и Латвии. В том поединке армяне потерпели поражение со счетом 0:2.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний защитник провел 12 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Наир Тикнизян ещё теги
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