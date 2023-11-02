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Сорокин — о своём игровом времени в «Рубине»: «Тренер сказал, что есть определённые качества, которые его не устраивают»

02 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился мнением о своём игровом времени в нынешнем сезоне.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в «Рубин» в сентябре нынешнего года из «Краснодара» и с тех пор успел провести за казанскую команду два матча в Кубке России. По словам Сорокина, ему удалось пообщаться на тему своего игрового времени с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

«Один раз к нему подошёл и спросил: «Что не так, и почему не попадаю в заявку?» Тренер ответил, что есть определённые качества, которые его не устраивают. Я сказал: «Всё, хорошо». Дальше тренируюсь, работаю», — цитирует Сорокина Sport24.

Также защитник не стал исключать своего возможного ухода из «Рубина», отметив, что у него появлялись мысли о несправедливости ситуации, в которой он оказался. 

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 6 ноября против «Урала».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Егор Сорокин ещё теги

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