Сорокин — о своём игровом времени в «Рубине»: «Тренер сказал, что есть определённые качества, которые его не устраивают»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился мнением о своём игровом времени в нынешнем сезоне.

Напомним, 27-летний футболист перешёл в «Рубин» в сентябре нынешнего года из «Краснодара» и с тех пор успел провести за казанскую команду два матча в Кубке России. По словам Сорокина, ему удалось пообщаться на тему своего игрового времени с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

«Один раз к нему подошёл и спросил: «Что не так, и почему не попадаю в заявку?» Тренер ответил, что есть определённые качества, которые его не устраивают. Я сказал: «Всё, хорошо». Дальше тренируюсь, работаю», — цитирует Сорокина Sport24.

Также защитник не стал исключать своего возможного ухода из «Рубина», отметив, что у него появлялись мысли о несправедливости ситуации, в которой он оказался.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 6 ноября против «Урала».