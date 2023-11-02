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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мележиков: «Для «Спартака» важнее стабильность в РПЛ»

02 Ноября 2023 • 11:05 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о поражении от «Краснодара» в поединке групповой стадии Кубка России. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 2:3.

«Из группы Кубка вышли уверенно - это хорошо! Но сейчас, на мой взгляд, важнее стабильность в чемпионате! Провалы в нем повлекут за собой неуверенность и отсутствие результата во всём», - передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спартаковцы пробились в плей-офф Кубка России с первого места, набрав 12 баллов. Следующий поединок «народная команда» проведет против московского «Локомотива» в 14-м туре Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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