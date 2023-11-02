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Калешин: «Спартак» - это как «Барселона» в Испании»

02 Ноября 2023 • 10:52 Комментировать

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин поделился мнением о статусе московского «Спартака» в российском футболе.

«Глобально «Спартак» - это как «Барселона» в Испании. По стилю игры, по философии. При всём уважении к «Зениту», «Динамо» или ЦСКА. Именно «Спартак» вызывает наибольшую реакцию», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем матче спартаковцы потерпели поражение от «Краснодара» в Кубке России со счетом 2:3. В чемпионате страны подопечные Гильермо Абаскаля занимают восьмое место и в ближайшем туре сыграют против московского «Локомотива» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Калешин
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