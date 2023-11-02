Гаджиев: «Не думаю, что в механизме «Краснодара» что-то поломалось»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар».

Эксперт не согласился с тем, что «Краснодар» настиг спад. При этом, как считает Гаджиев, в ноябре «быков» ожидает непростой период.

«Краснодар» в РПЛ идёт ровно и играет надёжно на протяжении длительного времени. Не думаю, что в механизме «Краснодара» что-то поломалось, а критические выводы не некоторым неудачным играть делать не стоит», — приводит слова Гаджиева Odds.ru.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 5 ноября и начнётся он в 14:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команды занимают первую и третью строчки в турнирной таблице РПЛ.