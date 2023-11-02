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Маргасов — об игре «Сочи» в матче с «Факелом»: «У нас всё получалось»

02 Ноября 2023 • 10:33 Комментировать
Сочи
2:0
Факел

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов высказался об игре своей команды в матче группового этапа Кубка России против «Факела», который завершился со счётом 2:0 в пользу южан.

«В этом матче мы высоко прессинговали, выбегали в быстрые атаки, с которых и смогли забить. Хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. У нас всё получалось!» — цитирует Маргасова «Матч ТВ».

Отметим, что благодаря этому успеху сочинцы смогли занять третью строчку в своей группе и продолжить выступления в Кубке России.

Свой следующий матч южане проведут 6 ноября, когда в матче 14-го тура РПЛ встретятся с «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Тимофей Маргасов Сочи ещё теги

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