Маргасов — об игре «Сочи» в матче с «Факелом»: «У нас всё получалось»

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов высказался об игре своей команды в матче группового этапа Кубка России против «Факела», который завершился со счётом 2:0 в пользу южан.

«В этом матче мы высоко прессинговали, выбегали в быстрые атаки, с которых и смогли забить. Хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. У нас всё получалось!» — цитирует Маргасова «Матч ТВ».

Отметим, что благодаря этому успеху сочинцы смогли занять третью строчку в своей группе и продолжить выступления в Кубке России.

Свой следующий матч южане проведут 6 ноября, когда в матче 14-го тура РПЛ встретятся с «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.