Зиньковский: «Я виноват в травме Джикии»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме своего одноклубника Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что 29-летний защитник получил перелом ребра на одной из тренировок «красно-белых».

«Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Как его самочувствие? Самочувствие нормальное. Он готовится», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. В ближайшем 14-м туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Локомотивом». Эта игра состоится 5 ноября и начнётся она в 19:30 по московскому времени.