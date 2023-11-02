Зиньковский - об Абаскале: «Каждый матч для «Спартака» решающий»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский в беседе с представителями СМИ высказался о предстоящей встрече с московским «Локомотивом» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«От матча с «Локо» зависит судьба тренера? Не мы публикуем эти новости про тренерский штаб. Каждый матч и так решающий в чемпионате, потому что мы много потеряли очков», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Московское дерби между «железнодорожниками» и «красно-белыми» состоится в воскресенье, 5 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало противостояния запланировано в 19:30 по столичному времени.