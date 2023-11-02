Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабич: «Я разочарован, что не смогу помочь «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

02 Ноября 2023 • 09:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём удалении в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2), которое произошло на 70-й минуте встречи.

Сербский футболист выразил разочарование в связи с тем, что ему не удастся помочь своей команде в следующей игре против «Локомотива».

«Мне трудно описать этот момент. Это всё было в динамике. Конечно, я разочарован, что не смогу помочь команде с «Локомотивом». Я хочу играть и побеждать», — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич

Новости по матчу

10:19
Зиньковский: «Я виноват в травме Джикии»
21:18
Сарвели — о дерби со «Спартаком»: «Знаем, что «Локомотиву» всё по силам»
16:09
Тарханов: «У «Спартака» сейчас нет такого лидера, как Глушаков в чемпионский сезон»
15:44
Гуренко объяснил, почему Пиняев стал хуже играть
14:57
Канчельскис: «Руководство «Спартака», берите Романцева» 1
11:58
Камоцци: «Очевидно, что «Спартаку» нужен новый тренер»
21:29
Ещенко — о Соболеве: «Чем больше критики, тем Саша сильнее»
20:27
Первак назвал главные проблемы «Спартака»
20:20
Первак — о будущем Зобнина в «Спартаке»: «Надо испанский учить, чтобы понять дальнейший ход действий»
19:52
Максименко: «Буду играть или нет — зависит от меня»
19:47
Максименко: «Не ожидал, что Абаскаль доверит мне капитанскую повязку»
18:49
Аршавин: «Спартак» не кажется боеспособным коллективом
16:20
Ловчев включил «Спартак» в число претендентов на медали РПЛ
13:50
Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»
13:34
Терёхин: «Один Дзюба не вытащит сезон для «Локомотива»
10:03
Мостовой считает, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпоном
21:14
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
20:29
Камоцци не считает, что «Спартаку» надо сохранять Зобнина
19:32
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:22
​Орлов указал на проблему «Спартака»
18:42
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
16:37
Актёр Маклаков призвал «Спартак» определиться с Джикией
15:42
​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом
14:51
Агент Чавеса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему эквадорцу
12:04
Газзаев: «У меня сложилось впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола»
11:47
Камоцци: «Не знаю, чего ещё ждёт руководство «Спартака», Абаскаль не справляется»
10:36
«Спартак» отказался от капитана «Осасуны» в пользу Бабича
10:32
«Матч ТВ» решил показать в прямом эфире центральный матч четырнадцатого тура чемпионата России
16:45
​Мелёшин может покинуть «Спартак» – названо условие
16:40
​В «Спартаке» приняли решение по будущему Зобнина 2
16:33
Мор считает, что «Спартаку» над работать над психологией
15:50
Минасян: «Тикнизяну лучше поменять чемпионат»
15:40
Гуренко объяснил, как правильно использовать Дзюбу
15:00
Билялетдинов — о возможном переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Нельзя сразу говорить, что это топ-трансфер»
15:00
Белоус: Полоток «Локомотива» — это середина таблицы
14:45
Наумов назвал причину нестабильной игры «Локомотива»
13:41
Нигматуллин: «После ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится»
13:33
Смородская: Салтыков не будет играть в «Локомотиве» 1
13:22
Тарпищев: Абаскаль должен использовать Джикию, у Георгия большое влияние на команду
12:23
Ловчев: «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста»
12:05
Газизов: «Черчесов — топовый специалист»
11:25
Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»
11:00
Салтыков переходит в «Локомотив» — источник
10:23
Футболист «Факела» Долгов: «До игры у всех было ощущение, что должны побеждать «Спартак»
09:31
Пименов: «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил»
18:35
Тарханов: Травма Джикии — не потеря для «Спартака»
18:26
Червиченко: «Спартак» запретил говорить Соболеву, что у Джикии нет травмы
16:52
Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой 2
16:43
В «Спартаке» заявили, что недовольны турнирным положением в РПЛ
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
11:19 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Месси
11:11 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян - о скаутах «Лацио»: «Думаю, они больше не приедут»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Сорокин — о своём игровом времени в «Рубине»: «Тренер сказал, что есть определённые качества, которые его не устраивают»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Мележиков: «Для «Спартака» важнее стабильность в РПЛ»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Калешин: «Спартак» - это как «Барселона» в Испании»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Не думаю, что в механизме «Краснодара» что-то поломалось»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Маргасов — об игре «Сочи» в матче с «Факелом»: «У нас всё получалось»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Я виноват в травме Джикии»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский - об Абаскале: «Каждый матч для «Спартака» решающий»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Я разочарован, что не смогу помочь «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян высказал мнение о дерби «Локомотив» - «Спартак»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Бородюк — о «Краснодаре»: «Главное, чтобы сами игроки понимали, где они находятся»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Бородюк рассказал о проблемах московских клубов в нынешнем сезоне
03:33 · Россия. Премьер-лига
​Божович назвал свой любимый российский город
02:47 · Россия. Премьер-лига
​Зиньковский: «В «Спартаке» не никакого напряжения, его создают извне»
Все новости
Рекомендуем