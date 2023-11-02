Бабич: «Я разочарован, что не смогу помочь «Спартаку» в матче с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём удалении в матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2), которое произошло на 70-й минуте встречи.

Сербский футболист выразил разочарование в связи с тем, что ему не удастся помочь своей команде в следующей игре против «Локомотива».

«Мне трудно описать этот момент. Это всё было в динамике. Конечно, я разочарован, что не смогу помочь команде с «Локомотивом». Я хочу играть и побеждать», — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 5 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.