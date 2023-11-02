Тикнизян высказал мнение о дерби «Локомотив» - «Спартак»

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался насчет предстоящего поединка против «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Дерби есть дерби. Конечно, эти матчи подогревают дополнительные эмоции. Но самое главное - выйти с горячим сердцем и холодной головой, добиться положительного результата», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 5 ноября. Начало встречи запланировано в 19:30 по столичному времени. Перед этой игрой хозяева занимают седьмое место в таблице, а гости – шестое.