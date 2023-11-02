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Бородюк — о «Краснодаре»: «Главное, чтобы сами игроки понимали, где они находятся»

02 Ноября 2023 • 09:33 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился мнением о том, кто способен прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России.

«На данный момент хорошо выглядит «Краснодар». Пожелаю ему успешно пройти этот сезон. Главное, чтобы сами игроки понимали, где они находятся», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

Также специалист выделил «Крылья Советов», отметив при этом, что самарской команде может не хватить менталитета победителя для соперничества с такой командой, как «Зенит».

После 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. «Крылья Советов» идут третьими с отставанием от «быков» на шесть баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
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