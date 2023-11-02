Бородюк рассказал о проблемах московских клубов в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался об игре московских клубов в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, «Динамо», ЦСКА и «Спартак» имеют свои трудности, не позволяющие им бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

«ЦСКА остро нуждается в трансферах. У «Спартака» команда хорошо подобрана, но у них там всё время что-то происходит. Что касается «Динамо», то в этой команде нужны определённые требования к футболистам — три или четыре игрока должны быть с характером», — цитирует Бородюка «Чемпионат».

После 13 туров РПЛ «Динамо» и ЦСКА делят между собой четвёртое и пятое места в турнирной таблице, опережая седьмой «Спартак» на одно очко.