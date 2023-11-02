​Божович назвал свой любимый российский город

Сербский специалист из Черногории Миодраг Божович, долгое время работавший в России, назвал свой любимый город. Успев поработать в Москве, Перми, Туле, Самаре и Ростове, он выбрал именно последний. Особенно ему понравилась набережная Ростова-на-Дону, он сравнил его с Белградом, где сливаются две большие реки - Дунай и Сава. А вообще, Божовичу понравились все российские города:

- Лучший город, в котором жил в России — Ростов. Красивое побережье, широкие и просторные берега. Ростов похож на Белград, напоминал мне дом. Все города, в которых жил, были красивыми: Самара и Тула. Жизнь в России назову одним словом — красота! - цитирует специалиста Sport24.