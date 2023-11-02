​Зиньковский: «В «Спартаке» не никакого напряжения, его создают извне»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заверил журналистов, что в стане клуба не чувствуется никакого напряжения, связанного с неудачными результатами. Накануне клуб проиграл в матче группового раунда Фонбет Кубка России «Краснодару», правда, с турнирной точки зрения этот матч для подопечных испанского специалиста Гильермо Абаскаля ничего не значил. Зиньковский обвинил прессу в нагнетании обстановки.

- Напряжения я не чувствую, оно создается только извне. Нормальная атмосфера, в сентябре что‑то было, нервничали. Команда чувствовала что‑то. Работа помогла переломить, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».