​Пономарёв поделился мнением о Файзуллаеве

Ветеран ЦСКА и отечественного футбола Владимир Пономарев поделился своим мнением об узбекском футболисте Аббосбеке Файзуллаеве. Он перебрался в московский клуб минувшим летом, быстро став регулярным игроком состава. Пономарев считает, что молодой полузащитник обладает определенным набором ценных качеств, которые необходимо развивать и делать на них акцент.

- Во-первых, он невысокого роста, метр с кепкой, поэтому ему нужно играть на своих определенных качествах. У него есть дриблинг. Во-вторых, нужно нарабатывать скорость, физику и удары. В таком случае он со своими физическими данными будет полезен команде, - цитирует слова Пономарева Betonmobile.ru.