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Сарвели — о дерби со «Спартаком»: «Знаем, что «Локомотиву» всё по силам»

01 Ноября 2023 • 21:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о предстоящем столичном дерби против «Спартака».

«Насколько принципиален для меня этот матч? Хоть болельщиков не будет, но мы всегда чувствуем их поддержку. Будем готовиться к матчу на 100 процентов. Знаем, что все по силам», — приводит слова Сарвели портал «РБ Спорт».

Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в РПЛ, набрав 20 очков. У «железнодорожников» столько же баллов, команда Михаила Галактионова идет на восьмой позиции.

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