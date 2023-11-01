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Корнюхин оценил шансы Дениса Адамова закрепиться в «Зените»

01 Ноября 2023 • 20:37 Комментировать
Балтика
...
Зенит
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04.11 19:00

Экс-голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о будущем вратаря «сине-бело-голубых» Дениса Адамова.

«Перспектива у Адамова есть. Главное, чтобы он это понимал и делал все для того, чтобы закрепиться в основном составе. Иногда бывает: сыграл ряд игр, и чуть-чуть повело. Технически Адамов хорошо обучен», — цитирует Корнюхина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что, находясь на поле, Адамов хорошо себя контролирует, не показывая свои переживания.

25-летний вратарь перебрался в «Зенит» прошедшим летом из «Сочи». В составе санкт-петербургского клуба Адамов провел четыре игры, в которых пропустил три гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Адамов Евгений Корнюхин ещё теги

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