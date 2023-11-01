Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно возможного возвращения пива на стадионы.

«Я однозначно не против продажи пива на стадионах. Это точно не станет критической проблемой для правоохранительных органов. К тому же это улучшит качество матч-дэя, на котором люди должны зарабатывать. Наши клубы часто ругают из-за того, что сами они не зарабатывают. Продажа пива — один из механизмов заработка. Совсем недавно гулял ролик, на котором показан стадион «Тоттенхэма». За матч там может продаваться до 65 тысяч литров пива. Легко можно посчитать, какие деньги за матч-дэй получает клуб. Этого просто нельзя не учитывать. Безусловно, продажа пива на стадионах так же может увеличить посещаемость, а безопасность сохранится на том же уровне. Я думаю, что этот вопрос не случайно поднимается. Российский футбольный союз изучил многие детали, лига со своей стороны тоже вникла в ситуацию. Думаю, опыт других стран по части продажи пива на стадионах тоже анализировался. Нельзя российских болельщиков выставлять дикарями, англичане в этом плане куда более буйнее наших. Уверен, что безопасность не пострадает, приток болельщиков увеличится, а финансовая поддержка клуба возрастёт», — сказал Гаджиев.