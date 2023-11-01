Бывший главный тренер московского «Динамо» Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно возможного возвращения пива на стадионы.

«Я отношу пиво к весьма условному алкогольному напитку. Имею в виду низкое количество градусов. Криминала в пиве на стадионах нет. Главное, чтобы сама тара была пластиковой и неопасной для болельщиков и игроков. Продажа пива — это полезно или даже необходимо с точки зрения финансов клубов. Я спокойно отношусь к возвращению пива на стадион. Это не крепкий алкогольный напиток. Не думаю, что отмена запрета кратно повысит посещаемость стадионов. Посещаемость в большей степени зависит от качества игры и от зрелища», — сказал Бышовец.