Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца является воспитанником и экс-игроком бразильского клуба «Ботафого». Он успел застать в своём клубе японского экс-полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонду. Костанца охарактеризовал японца как футболиста и человека.

«Он игрок топового уровня! А ещё очень дисциплинированный, как и все японцы и круто разбирался в тактике. Конечно, всем в команде помогал советами», - говорит Костанца порталу Sport24.

Напомним, что Хонда завершил карьеру в 2021 году, его последним клубом стала литовская «Судува». За ЦСКА футболист выступал с 2010 по 2013 годы.