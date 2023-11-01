Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»

01 Ноября 2023 • 19:57 Комментировать

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца является воспитанником и экс-игроком бразильского клуба «Ботафого». Он успел застать в своём клубе японского экс-полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонду. Костанца охарактеризовал японца как футболиста и человека.

«Он игрок топового уровня! А ещё очень дисциплинированный, как и все японцы и круто разбирался в тактике. Конечно, всем в команде помогал советами», - говорит Костанца порталу Sport24.

Напомним, что Хонда завершил карьеру в 2021 году, его последним клубом стала литовская «Судува». За ЦСКА футболист выступал с 2010 по 2013 годы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Кейсуке Хонда Фернандо Костанца ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
23:09 · Кубок России
«Соболев! Один мяч, две ноги… сложная арифметика?!» - соцсети об отмене гола Соболева с пенальти
23:08 · Кубок России
Эктов: «У нас большая скамейка, два равноценных состава»
22:54 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв поделился мнением о Файзуллаеве
22:36 · Кубок России
«Спартак» забил третий мяч в ворота «Краснодара», но арбитр его отменил по редкой причине 2
22:27 · Кубок России
«Краснодар» забил третий гол в ворота «Спартака» и уже ведёт в счёте
22:13 · Кубок России
«Спартак» пропустил второй гол от «Краснодара», у Кокшарова дубль
21:50 · Кубок России
Ташуев: «Были академики такие с тросточками, которые, оказывается, хотели на классе сыграть»
21:45 · Кубок России
Наумов: «Мне очень понравилась игра Рыбчинского»
21:40 · Кубок России
«Спартак» выиграл первый тайм у «Краснодара» благодаря голу Умярова
21:36 · Кубок России
Точилин: «Нам пока не удавалось сыграть в чемпионате и на Кубок в оптимальном составе»
21:30 · Кубок России
Сарвели — о разгроме «Рубина»: «Понимали, что нужно было побеждать»
21:23 · Кубок России
Рахимов: «Не заслужили победы, потому что нельзя так было играть по первому тайму»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Сарвели — о дерби со «Спартаком»: «Знаем, что «Локомотиву» всё по силам»
21:16 · Кубок России
Галактионов: «Был хороший матч, надо правильно готовиться к «Спартаку»
21:08 · Кубок России
Сенников считает, что «Локомотив» хорошо комбинировал без Дзюбы в игре с «Рубином»
Все новости
Рекомендуем