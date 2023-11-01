В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ

В пресс-службе воронежского «Факела» прокомментировали официальный допуск поля «Центрального стадиона профсоюзов» для проведения матчей РПЛ.

«Не сомневаемся, что сможем подготовить покрытие к матчу. Всë будет сделано с учётом специфики этого поля. Ещё раз подчеркнем, что случившееся перед игрой со «Спартаком» — форс‑мажор», - говорит «Матч ТВ» пресс-атташе клуба Павел Горячев.

Напомним, что 1 ноября состояние покрытия арены оценила комиссия Премьер-лиги и приняла решение, что матч 15 тура между местным «Факелом» и столичным ЦСКА пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов».

Матч «Факел» - ЦСКА пройдёт в Воронеже