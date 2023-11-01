Орещук: «Захарян не ошибся с новым клубом»

Российский футбольный агент и функционер Роман Орещук уверен, что экс-динамовец Арсен Захарян не ошибся, когда перешёл в «Реал Сосьедад» - один из сильнейших клубов Испании.

«Конечно, он не ошибся. Если есть возможность уехать, нужно уезжать и доказывать. Он поехал в клуб, который в данный момент один из лидеров чемпионата Испании. Конечно, место в основе никто ему не гарантирует», - говорит Орещук для «Спорта День за Днём».

Напомним, что Захарян стал игроком баскского клуба минувшим летом. Пока россиянин не отметился голевыми действиями за новый клуб и выходит в основном на замену во втором тайме. Однако на сегодняшнюю игру Кубка Испании против «Буньоля» он вышел в основе.