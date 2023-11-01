Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно возможного возвращения пива на стадионы.

«Если продажа пива на стадионе привлекает болельщиков, то никаких проблем в этом я не вижу. Пиво — это не водка. Если ещё и посещаемость увеличится из-за этого, то вообще будет отлично. Всегда люди, которые после тяжёлого рабочего дня приходят на стадион, не преследуют задачи напиться. Они просто хотят расслабиться и посмотреть матч в компании своих товарищей. Одна-две кружки не повлияют на поведение», — сказал Хомуха.