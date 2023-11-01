Костанца: «Рио-де-Жанейро – больше для отдыха, Москва – для жизни»

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил два мировых мегаполиса – Рио-де-Жанейро и столицу России – Москву. В ней он уже успел побывать не раз за время игры в России.

«Это два прекрасных города. Очень люблю Рио. Но из того, что видел в Москве, могу сказать, что жизнь тут лучше. Давайте так: Рио идеально подходит для отдыха, а Москва — для жизни», - говорит Фернандо для Sport24.

Он добавил, что в России, помимо Самары, успел побывать с туристическими целями в столице, а также в Сочи и Санкт-Петербурге.

«Мне больше понравилась столица, супруге — Петербург», - добавил футболист.

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