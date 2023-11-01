​Ташуев: «Похоже, у Бугаева проблемы с генетикой»

Сергей Ташуев, ныне тренирующий воронежский «Факел», в прошлом работал с задержанным за распространением наркотиков бывшим футболистом российской сборной - Алексеем Бугаевым.

Их пути пересекались в «Краснодаре», где Бугаев в 2010 году завершил свою игровую карьеру. Ташуев считает, что свернуть на тернистую дорожку футболиста заставили генетические особенности:

- Леша как футболист был очень сильный, игрок сборной России. Но, мне кажется, там есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда, - цитирует слова Ташуева Газета.Ru.