Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван игрок РПЛ, на котором чаще всех фолят

01 Ноября 2023 • 18:49 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Форвард лидера РПЛ, «Краснодара» Джон Кордоба статистически признан игроком, на котором чаще всех фиксируют нарушения правил. Об этом рапортует телеграм-канал «Рустат».

Так, на колумбийце в этом сезоне Премьер-лиги сфолили уже 33 раза, а прошло уже 13 туров первенства. Второе место рейтинга с 29 фолами на себе делят защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца и полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Любопытно, что все три игрока представляют первые три команды турнирной таблицы Премьер-лиги.

Всего в активе Кордобы в этом сезоне 9 голов и 3 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Клаудиньо Фернандо Костанца ещё теги

Новости по матчу

18:40
Костанца сравнил Пиняева и Салтыкова
17:29
Костанца рассказал, в чём он стал лучше у Осинькина
16:03
Колосков: «Краснодар» и «Зенит» — основные фавориты сезона»
14:12
Костанца назвал Солдатенкова одним из лучших защитников в России
13:53
Зотов: «Хотелось взять реванш у «Зенита» за поражение в чемпионате»
11:29
Костанца: «Подумаешь, нет еврокубков! От этого мотивация бороться за подиум ничуть не меньше»
23:02
Топ-клуб из РПЛ может подписать Джикию в случае его ухода из «Спартака»
22:03
«Крылья Советов» не могут победить с 1 октября
18:13
Непомнящий рассказал, чем помогут «Краснодару» недавние осечки в РПЛ
18:10
Игрок «Краснодара» Тормена: «Цель — стать чемпионом РПЛ»
16:59
Костанца высказался о секретах успеха «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ
12:17
Тарханов: «Краснодар» пока не готов к лидерству
22:23
Романцев: «Не думаю, что у «Краснодара» какой-то спад»
22:17
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
21:20
Молодой талант «Урала» может перейти в «Краснодар»
19:32
Сёмин: «Зенит» наступает, но у «Краснодара» много своих козырей»
19:24
Ринат Билялетдинов: «Кордоба – украшение РПЛ» 1
15:21
Ахметов — о матче с ЦСКА: «На ничью точно наиграли»
14:25
Колосков: «Никакого кризиса у «Краснодара» нет»
14:18
Пономарёв: «ЦСКА выглядел интересней, чем «Краснодар»
13:54
Балахнин считает, что «Краснодар» не выдерживает чемпионскую гонку
13:40
Мостовой: «У «Краснодара» задрожали коленки»
11:06
Агент: «Кайо скоро вернётся в Россию»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
20:00 · Кубок России
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»
19:54 · Кубок России
Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
19:37 · Кубок России
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
19:35 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян не ошибся с новым клубом»
19:21 · Кубок России
Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену
19:20 · Кубок России
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:14 · Кубок России
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:10 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Рио-де-Жанейро – больше для отдыха, Москва – для жизни»
19:09 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев: «Похоже, у Бугаева проблемы с генетикой»
19:07 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
19:05 · Кубок России
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Назван игрок РПЛ, на котором чаще всех фолят
18:48 · Кубок России
Тикнизян быстро открыл счёт в матче с «Рубином»
Все новости
Рекомендуем