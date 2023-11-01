Назван игрок РПЛ, на котором чаще всех фолят

Форвард лидера РПЛ, «Краснодара» Джон Кордоба статистически признан игроком, на котором чаще всех фиксируют нарушения правил. Об этом рапортует телеграм-канал «Рустат».

Так, на колумбийце в этом сезоне Премьер-лиги сфолили уже 33 раза, а прошло уже 13 туров первенства. Второе место рейтинга с 29 фолами на себе делят защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца и полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Любопытно, что все три игрока представляют первые три команды турнирной таблицы Премьер-лиги.

Всего в активе Кордобы в этом сезоне 9 голов и 3 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.