Костанца сравнил Пиняева и Салтыкова

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил нынешнего и бывшего футболистов самарского клуба –Никиту Салтыкова и Сергея Пиняева.

«Сергей делает упор на физику, резкость, скорость. А Никита — это больше про игру один в один, дриблинг, смещение в центр», - говорит Костанца для Sport24.

Пиняев, напомним, почти как год назад ушёл в столичный «Локомотив», а Салтыков ныне выступает за «Крылья» и является одним из открытий сезона РПЛ.

«Если Салтыков продолжит в таком же духе, достигнет больших высот», - добавляет Костанца.