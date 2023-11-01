Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно возможного возвращения пива на стадионы.

«У Fan ID своё предназначение. Порядка на трибунах стало больше, в этом сезоне не было беспорядков. Про пиво я уже много говорил. Я не вижу ничего плохого в его продаже. Главное в любом случае — это качество футбола. Выпить можно и за пределами арены.

Пиво — не мой напиток. Я пил водку, когда её продавали на стадионах. Я на каждом матче свои 150 грамм выпивал, это не мешало смотреть мне футбол», — сказал Колосков.