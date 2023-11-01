Нгамалё снова тренируется в общей группе «Динамо»

Форвард столичного «Динамо» Муми Нгамалё возобновил тренировки в общей группе «бело-голубых».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, форвард восстановился и залечил своё мышечное повреждение. Напомним, именно из-за мышечных проблем камерунец был вынужден пропустить в минувшие выходные победный матч против «Урала» в 13 туре РПЛ (2:1).

Нгамалё в этом сезоне сыграл за динамовцев в 16 матчах во всех турнирах – в них он отличился тремя голами и тремя голевыми передачами.

В ближайшем официальном матче «Динамо» сыграет в Кубке России против «Пари НН».