Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё снова тренируется в общей группе «Динамо»

01 Ноября 2023 • 18:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
02.11 20:45

Форвард столичного «Динамо» Муми Нгамалё возобновил тренировки в общей группе «бело-голубых».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, форвард восстановился и залечил своё мышечное повреждение. Напомним, именно из-за мышечных проблем камерунец был вынужден пропустить в минувшие выходные победный матч против «Урала» в 13 туре РПЛ (2:1).

Нгамалё в этом сезоне сыграл за динамовцев в 16 матчах во всех турнирах – в них он отличился тремя голами и тремя голевыми передачами.

В ближайшем официальном матче «Динамо» сыграет в Кубке России против «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё

Новости по матчу

17:03
Гендиректор «Пари НН» рассказал о трансферной стратегии клуба
14:26
Силкин: «Динамо» способно попасть в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России»
18:46
Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»
15:59
Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»
10:17
Бителло: «Я уже привык к русским морозам»
19:31
Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»
21:57
Кухарчук – о Кубке России: «Радует, что стало больше игр, ведь мы, футболисты, хотим играть»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
19:57 · Россия. Премьер-лига
Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»
19:54 · Кубок России
Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
19:37 · Кубок России
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
19:35 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян не ошибся с новым клубом»
19:21 · Кубок России
Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену
19:20 · Кубок России
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:14 · Кубок России
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:10 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Рио-де-Жанейро – больше для отдыха, Москва – для жизни»
19:09 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев: «Похоже, у Бугаева проблемы с генетикой»
19:07 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
19:05 · Кубок России
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Назван игрок РПЛ, на котором чаще всех фолят
18:48 · Кубок России
Тикнизян быстро открыл счёт в матче с «Рубином»
18:44 · Кубок России
Галактионов: «Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить»
Все новости
Рекомендуем