Матч между воронежским «Факелом» и столичным ЦСКА в рамках 15 тура Российской премьер-лиги пройдёт в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». Об этом официально сообщает телеграм-канал РПЛ.

Уточняется, что плохое качество воронежского поля в матче «Факел» - «Спартак» было вызвано аномальным количеством осадков в Воронеже за период до матча.

«Высота снежного покрова составляла 12 см, всего за три дня выпало 60% от месячной нормы осадков», - отмечает официальный ресурс РПЛ.

Сейчас же идёт активная работа по восстановлению газона после непогоды – стадион будет готов принять игру Премьер-лиги 11 ноября в соответствии со всеми нормами.