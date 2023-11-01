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Матч «Факел» - ЦСКА пройдёт в Воронеже официально

01 Ноября 2023 • 18:29 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Матч между воронежским «Факелом» и столичным ЦСКА в рамках 15 тура Российской премьер-лиги пройдёт в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». Об этом официально сообщает телеграм-канал РПЛ.

Уточняется, что плохое качество воронежского поля в матче «Факел» - «Спартак» было вызвано аномальным количеством осадков в Воронеже за период до матча.

«Высота снежного покрова составляла 12 см, всего за три дня выпало 60% от месячной нормы осадков», - отмечает официальный ресурс РПЛ.

Сейчас же идёт активная работа по восстановлению газона после непогоды – стадион будет готов принять игру Премьер-лиги 11 ноября в соответствии со всеми нормами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел

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