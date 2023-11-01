​Деменко: «Бугаев - очень доверчивый человек»

Бывший нападающий российской сборной, выступавший в «Краснодаре» Максим Деменко высказался о проблемах своего бывшего коллеги ко команде Алексея Бугаева. Тот был пойман при распространении наркотических средств. Деменко считает, что на тернистую дорожку Бугаев мог попасть из-за неудачного знакомства и своей излишней доверчивости.

- Неожиданная новость, я даже не поверил, когда узнал об этом. Я давно с ним не общался, лет 10 точно. Но был в шоке. Это достаточно скромный, порядочный человек. Но один момент: он был очень доверчивый. Мог попасть под какое-то влияние, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Бугаев выступал за «Краснодар» в период 2009-2010, в этом клубе он закончил свою карьеру.