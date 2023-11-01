Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» отреагировали на инсайд о подписании защитника белорусского «Торпедо»

01 Ноября 2023 • 17:49 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 16:30

Гендир нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на новость о том, что «горожане» усилятся зимой защитником «Торпедо-БелАЗ» Кириллом Глущенковым.

«Пока информация о переходе Глущенкова в «Пари НН» не имеет под собой официального подтверждения. Давайте дождёмся официальной позиции клуба — мы её в ближайшее время сформулируем», - говорит функционер корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, о грядущем подписании Глущенкова свободным агентом отрапортовал в своих информационных каналах российский инсайдер Иван Карпов. Ранее Глущенков постигал основы футбола в академиях столичных «Чертаново» и «Динамо».

Нижегородский клуб после 13 туров РПЛ движется в верхней части турнирной таблицы лиги на шестом месте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо-Белаз Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Кирилл Глущенков ещё теги

Новости по матчу

16:48
«Пари НН» зимой усилится воспитанником «Динамо»
15:39
Машкарин: «Я допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку»
15:10
Генич считает, что Юран может возглавить топ-клуб РПЛ
21:58
Первый тренер Акинфеева: «Тороп сможет заменить Игоря после завершения карьеры»
21:06
Ринат Билялетдинов: «У Файзуллаева наступает самый сложный период»
18:47
Алдонин: «Главное для ЦСКА сейчас – не отпускать далеко лидеров»
18:36
Радмановац назвал сильнейшего серба РПЛ
18:27
​Дивеев точно поедет на сборы с ЦСКА – агент
17:38
ЦСКА в двух матчах РПЛ кряду обошёлся одной заменой в каждом – такого не было 12 лет
17:06
Представитель Роши: «За Виллианом следят клубы из Саудовской Аравии, Европы и Бразилии»
14:18
Пономарёв: «ЦСКА выглядел интересней, чем «Краснодар»
14:08
Чанов: «У ЦСКА есть внутренний стержень»
13:26
Алдонин: «ЦСКА по делу победил «Краснодар»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
19:57 · Россия. Премьер-лига
Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»
19:54 · Кубок России
Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
19:37 · Кубок России
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
19:35 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» прокомментировали допуск поля в Воронеже к матчам РПЛ
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Захарян не ошибся с новым клубом»
19:21 · Кубок России
Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену
19:20 · Кубок России
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:14 · Кубок России
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:10 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Рио-де-Жанейро – больше для отдыха, Москва – для жизни»
19:09 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев: «Похоже, у Бугаева проблемы с генетикой»
19:07 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
19:05 · Кубок России
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Назван игрок РПЛ, на котором чаще всех фолят
18:48 · Кубок России
Тикнизян быстро открыл счёт в матче с «Рубином»
18:44 · Кубок России
Галактионов: «Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить»
Все новости
Рекомендуем