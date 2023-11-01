В «Пари НН» отреагировали на инсайд о подписании защитника белорусского «Торпедо»

Гендир нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на новость о том, что «горожане» усилятся зимой защитником «Торпедо-БелАЗ» Кириллом Глущенковым.

«Пока информация о переходе Глущенкова в «Пари НН» не имеет под собой официального подтверждения. Давайте дождёмся официальной позиции клуба — мы её в ближайшее время сформулируем», - говорит функционер корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, о грядущем подписании Глущенкова свободным агентом отрапортовал в своих информационных каналах российский инсайдер Иван Карпов. Ранее Глущенков постигал основы футбола в академиях столичных «Чертаново» и «Динамо».

Нижегородский клуб после 13 туров РПЛ движется в верхней части турнирной таблицы лиги на шестом месте.