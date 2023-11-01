Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением касательно возможного возвращения пива на стадионы и отметил, что это – проблема не первой важности.

«Я отношусь к возвращению пива на стадионы положительно. В любом случае тема пива - это не первоочередная проблема для российского футбола. Сначала надо сделать так, чтобы проблема с посещаемостью решилась, и больше зрителей стали ходить на футбол. Я не в курсе всех нюансов, но, насколько я понимаю, возвращение пива на стадионы - неплохая затея», - сказал Радченко нашему корреспонденту.