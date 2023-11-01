Костанца рассказал, в чём он стал лучше у Осинькина

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, в каком футбольном аспекте он прибавил у действующего главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Я стал более универсальным и стал лучше читать игру. В своей команде я чаще действую в центре поля в роли опорника. Тренер показывает мне видеоподборки, как правильно располагаться в разных ситуациях», - рассказывает бразилец для Sport24.

Напомним, что Костанца в этом сезоне сыграл за «Крылья» в 14 матчах – в них ему удалось дважды забить и дважды ассистировать.

Ранее Костанца назвал лучшего игрока всей РПЛ.