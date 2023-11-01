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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца рассказал, в чём он стал лучше у Осинькина

01 Ноября 2023 • 17:29 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, в каком футбольном аспекте он прибавил у действующего главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Я стал более универсальным и стал лучше читать игру. В своей команде я чаще действую в центре поля в роли опорника. Тренер показывает мне видеоподборки, как правильно располагаться в разных ситуациях», - рассказывает бразилец для Sport24.

Напомним, что Костанца в этом сезоне сыграл за «Крылья» в 14 матчах – в них ему удалось дважды забить и дважды ассистировать.

Ранее Костанца назвал лучшего игрока всей РПЛ.

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