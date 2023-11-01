«Тюкавину ещё рано уезжать в Европу» — Кузьмичёв

Российский функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о будущем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавину еще рано уезжать в Европу. Он еще не все сказал, находясь в «Динамо» и играя в РПЛ. Я бы посоветовал ему еще год поиграть в чемпионате России», — заявил Кузьмичёв «РБ Спорту».

21-летний Тюкавин является воспитанником столичного клуба. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех ассистов.

Действующий контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 8 миллионов евро.