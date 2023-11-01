В «Оренбурге» сообщили, что Деограсия точно доработает до конца сезона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил работу главного тренера команды Давида Деограсии.

«Работа Деограсии удовлетворяет руководство «Оренбурга». Считаем, что он на своем месте. Будущее покажет, что нам делать с тренерским штабом дальше. До конца сезона Давид доработает в любом случае», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, набрав 12 очков в 13 турах.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах чемпионата России подопечные испанского специалиста одержали лишь одну победу.

6 ноября «Оренбург» встретится с «Ростовом», начало игры запланировано на 14:00 по мск.