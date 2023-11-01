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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» сообщили, что Деограсия точно доработает до конца сезона

01 Ноября 2023 • 17:21 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил работу главного тренера команды Давида Деограсии.

«Работа Деограсии удовлетворяет руководство «Оренбурга». Считаем, что он на своем месте. Будущее покажет, что нам делать с тренерским штабом дальше. До конца сезона Давид доработает в любом случае», — приводит слова функционера портал «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 14-е место в Российской премьер-лиге, набрав 12 очков в 13 турах.

Стоит сказать, что в последних пяти матчах чемпионата России подопечные испанского специалиста одержали лишь одну победу.

6 ноября «Оренбург» встретится с «Ростовом», начало игры запланировано на 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Давид Деограсия ещё теги

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