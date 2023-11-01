Гендиректор «Пари НН» рассказал о трансферной стратегии клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о трансферной стратегии клуба.

По словам Мелик-Гусейнова, нижегородцы намерены бороться за верхние позиции турнирной таблицы чемпионата России.

«Мы разработали стратегию, которая не про оглядывание на стыковые матчи, а про рост в верхней части таблицы. Очень активно работать будем в зимнее окно», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

После 13 туров РПЛ «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Завтра, 2 ноября, в матче шестого тура группового этапа Кубка России команда Сергея Юрана встретится с «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.