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Гендиректор «Пари НН» рассказал о трансферной стратегии клуба

01 Ноября 2023 • 17:03 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
02.11 20:45

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о трансферной стратегии клуба.

По словам Мелик-Гусейнова, нижегородцы намерены бороться за верхние позиции турнирной таблицы чемпионата России.

«Мы разработали стратегию, которая не про оглядывание на стыковые матчи, а про рост в верхней части таблицы. Очень активно работать будем в зимнее окно», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

После 13 туров РПЛ «Пари НН» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Завтра, 2 ноября, в матче шестого тура группового этапа Кубка России команда Сергея Юрана встретится с «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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