Аршавин назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги

Бывший российский футболист, экс-капитан питерского «Зенита» Андрей Аршавин назвал самого лучшего футболиста в Российской премьер-лиге на данный момент.

«Лучший футболист РПЛ? Сейчас это Вендел. Когда у него получается игра, то с ним и близко никто не сравнится», - говорит Аршавин в интервью Sport24.

Напомним, что Вендел отличился в этом сезоне за свой клуб четырьмя голами и четырьмя ассистами. Притом дважды он оформлял дубль в ворота прямых конкурентов «Зенита» по РПЛ – «Спартака» и «Крыльев Советов».

Ранее Андрей Сергеевич назвал самого удивившего его игрока сезона. Подсказка – это не зенитовец.