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Аршавин назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги

01 Ноября 2023 • 17:01 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Бывший российский футболист, экс-капитан питерского «Зенита» Андрей Аршавин назвал самого лучшего футболиста в Российской премьер-лиге на данный момент.

«Лучший футболист РПЛ? Сейчас это Вендел. Когда у него получается игра, то с ним и близко никто не сравнится», - говорит Аршавин в интервью Sport24.

Напомним, что Вендел отличился в этом сезоне за свой клуб четырьмя голами и четырьмя ассистами. Притом дважды он оформлял дубль в ворота прямых конкурентов «Зенита» по РПЛ – «Спартака» и «Крыльев Советов».

Ранее Андрей Сергеевич назвал самого удивившего его игрока сезона. Подсказка – это не зенитовец.

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Евро-Футбол.Ру,
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